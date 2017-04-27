Вучич обвинил Запад в двойных стандартах из-за освобождения Харадиная

БЕЛГРАД, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич обвинил Францию и другие страны Запада в применении двойных стандартов и лицемерии в связи с отказом суда во Франции экстрадировать экс-премьера Косово Рамуша Харадиная.

Вучич ранее в четверг провел срочное заседание правительства, после которого выступил с обращением к СМИ. Он сообщил, что Белград вызовет своего посла в Париже для консультаций и направит властям Франции острую дипломатическую ноту протеста.

"Приняли политическое решение, потому что в Сербии, якобы, не был бы обеспечен честный и непредвзятый судебный процесс. Потому что в обществе он (Харадинай) уже провозглашен преступником. А может вам напомнить про все суды, которые сформированы с 1996 года до настоящего времени?", — обратился сербский премьер к французским властям.

По словам Вучича, еще до приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) на Западе были провозглашены виновными экс-президент Югославии Слободан Милошевич, экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич, экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель и другие сербские деятели.

"Но вам это не дало оснований сказать, что их чьи-то власти провозгласили преступниками. Какая это двойная мораль, какие это ложные и лицемерные подходы, насколько это двойные стандарты!", — возмутился премьер и избранный президент Сербии.

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная, сообщили РИА Новости в суде.