Вучич обвинил Запад в двойных стандартах из-за освобождения Харадиная

БЕЛГРАД, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич обвинил Францию и другие страны Запада в применении двойных стандартов и лицемерии в связи с отказом суда во Франции экстрадировать экс-премьера Косово Рамуша Харадиная.
"Приняли политическое решение, потому что в Сербии, якобы, не был бы обеспечен честный и непредвзятый судебный процесс. Потому что в обществе он (Харадинай) уже провозглашен преступником. А может вам напомнить про все суды, которые сформированы с 1996 года до настоящего времени?", — обратился сербский премьер к французским властям.
"Но вам это не дало оснований сказать, что их чьи-то власти провозгласили преступниками. Какая это двойная мораль, какие это ложные и лицемерные подходы, насколько это двойные стандарты!", — возмутился премьер и избранный президент Сербии.
Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная, сообщили РИА Новости в суде.