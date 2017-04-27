Захарова осадила американскую ведущую после слов о "режиме" в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила американскую ведущую Yahoo Global News Кэти Курик, назвавшую государственный строй в России "режимом".

"Вы пользуетесь тем же словом "режим" в отношении американской администрации?" — поинтересовалась Захарова.

Журналистка, несколько смутившись, спросила, какое выражение в этом случае предпочла бы сама представитель МИД.

"Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия", — ответила Захарова.

Ранее ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина "убийцей".

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста и рассчитывает получить извинения.

В апреле компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении О'Рейли в связи с многочисленными судебными исками против журналиста, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.