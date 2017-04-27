Медведев и Йылдырым обсудили крушение российского судна в Черном море

АНКАРА, 27 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обсудил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Дмитрием Медведевым крушение российского судна в Черном море, сообщает в четверг телеканал NTV.

Ранее стало известно, что в 14.48 мск исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.

По данным телеканала, в телефонном разговоре премьеры обсудили спасательную операцию в Черном море.