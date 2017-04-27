Министра транспорта Молдавии задержали по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук задержан в четверг по делу о коррупции, заявила РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

Ранее прошли обыски в рабочем кабинете, в доме и машине чиновника.

"Министр транспорта и дорожной инфраструктуры республики задержан на 72 часа. Он доставлен в офис антикоррупционной прокуратуры и допрашивается прокурорами по делу о коррупции. Детали будут позже", — сказала Старински.

В четверг начались обыски в домах чиновников министерства транспорта Молдавии и представителей ряда компаний, в том числе в кабинете гендиректора Госадминистрации автомобильных дорог Вячеслава Телемана, которого затем задержали на 72 часа.

Ранее пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински заявляла, что обыски связаны с уголовным делом о коррупции. Она добавила, что речь, в том числе, идет о проектах, финансируемых из европейских фондов.