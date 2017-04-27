Суд в Киеве продлил арест российского военнослужащего Баранова до 13 июля

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Подольский районный суд Киева в четверг продлил до 13 июля срок содержания под стражей военнослужащего РФ Александра Баранова, похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Установленный ранее срок содержания под стражей Баранова истекал 15 мая.

"Коллегия судей приняла решение продлить срок содержания под стражей Баранова до 13 июля включительно", — сказала судья по делу Елена Павленко.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Максима Одинцова и Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".