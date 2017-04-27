Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция, сопровождающая несогласованное шествие школьников и лицеистов против обоих кандидатов в президенты Франции, применила слезоточивый газ для усмирения толпы, сообщают очевидцы.

В ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере несколько сотен школьников вышли в четверг в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акции протеста учащихся начались во французской столице утром в четверг, когда полностью или частично заблокированными оказались несколько учебных заведений. Молодые люди выступают под лозунгом "Ни Ле Пен, ни Макрон".

Потом молодежь стала подтягиваться на площадь Республики, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии. В ходе шествия некоторые молодые люди разбивают витрины магазинов и поджигают дымовые шашки.

Марш не был согласован со властями города.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.

Согласно данным опроса компании ELabe для телеканала BFMTV, на вопрос о том, удовлетворены ли они предложенным во втором туре выбором, утвердительно ответили всего 31% респондентов. Большая же часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.

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