В Таиланде боевики убили четверых военнослужащих

БАНГКОК, 27 апр — РИА Новости. Четверо военнослужащих сил специального назначения Таиланда погибли в четверг на "крайнем юге" страны в провинции Наративат в результате нападения боевиков на их автомобиль, сообщает в четверг Третий национальный телеканал.

Пикап, в котором военнослужащие выехали на патрулирование дороги местного значения в провинции Наративат, подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном под полотно дороги, и перевернулся, после чего все четверо таиландских спецназовцев, выживших при взрыве, были обстреляны боевиками и погибли в результате пулевых ранений, говорится в сообщении.

В провинциях "крайнего юга" Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, с 2004 года активно действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, требующих автономии для региона или отделения от Таиланда. За время конфликта в результате взрывов и обстрелов, которые происходят на "крайнем юге" еженедельно, в регионе погибли более 5,8 тысячи человек, в основном — гражданские лица.

Регион населен преимущественно этническими малайцами-мусульманами, в то время как большинство населения Таиланда составляют буддисты. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений. Сепаратистские движения возникали в регионе и ранее.