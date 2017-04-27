Российское исследовательское судно "Лиман" получило пробоину в Черном море
14:0927.04.2017
(обновлено: 14:19 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исследовательское судно Черноморского флота России "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в 40 километрах от Босфора. Экипаж не пострадал, сообщает Минобороны России.
ЧП произошло в четверг около полудня. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого сейчас устанавливается, и повредил правый борт ниже ватерлинии. "Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна", — говорится в релизе военного ведомства.
На место аварии направлены корабли Черноморского флота из состава дежурных сил, а также спасательная команда на самолете Ан-26.