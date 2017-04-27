Google вынудят снять санкции с Крыма, выяснили СМИ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский IT-гигант Google будет вынужден снять ограничения с Крыма после заключения мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой, сообщают "Известия".

Согласно документу, подписанному 17 апреля, корпорация должна будет устранить нарушения и возобновить работу магазина приложения Google Play по всей стране, в том числе и на полуострове.

"В случае неисполнения следует прямое понуждение от суда в рамках мирового соглашения", — подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба и Google поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений. Стороны заключили мировое соглашение и открыли "экосистему" для других производителей.