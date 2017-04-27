КНДР выпустила видео, где имитируется удар по кораблям и истребителям США

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Пропагандистский северокорейский портал Meari обнародовал видеоролик, на котором имитируется уничтожение американских военных объектов, в частности авианосцев и истребителей-бомбардировщиков.

Ролик длительностью около двух с половиной минут начинается с кадров состоявшегося 15 апреля парада по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена и приведения в готовность передвижных пусковых установок.

Затем на экране показываются изображения американских военнослужащих, истребителей и эсминцев через воображаемый прицел. После чего следуют кадры пуска баллистических ракет малого радиуса действия типа "Скад" и баллистических ракет подводных лодок.

Южнокорейская пресса полагает, что видеоролик был размещен в ответ на подход к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Ранее в понедельник СМИ КНДР назвали подход американского авианосца к Корейскому полуострову "неприкрытым военным шантажом", а министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик сообщил о завершении размещения "точных и усовершенствованных средств нанесения удара" по базам США.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".