Боевики ИГ* уходят из Сирии и Ирака в Афганистан, заявили в ОДКБ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ*, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ", — сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, ситуация в стане также усугубляется действиями движения "Талибан"*, нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.

*Террористическая организация, запрещенная в России