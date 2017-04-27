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Politico рассказал, какими были бы первые 100 дней президентства Клинтон

13:4927.04.2017
(обновлено: 13:59 27.04.2017)
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© AFP 2017 / Jewel SamadХиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года. Архивное фотоХиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание Politico предложило альтернативную версию развития событий в США и описало, как прошли бы первые 100 дней президентства Хиллари Клинтон, если бы она по итогам предвыборной гонки обошла Трампа и возглавила бы страну.

"29 апреля Хиллари Клинтон завершит свои первые 100 дней пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Или по крайней мере это бы произошло, если бы ее штаб смог найти сумасшедшего ученого, машину времени и карту Висконсина (и других мест)", — отмечает автор статьи Мэтт Лэтинер, подразумевая штаты, которые бывший кандидат от Демократической партии проигнорировала и потеряла голоса выборщиков.

По словам Лэтинера (в прошлом —автор речей для Джорда Буша-младшего — ред.), в глазах некоторых либералов первые 100 дней президентства Клинтон — это "непрерывный солнечный свет, изобретение лекарство от рака и появление бескалорийного шоколада". Но насколько изменился бы Вашингтон при президенте-демократе и Конгрессе с республиканским большинством?, — задается вопросом автор.

По мнению автора, в целом для первых 100 дней Клинтон будет характерно противостояние между президентом и республиканцами в Конгрессе, постепенное падение ее рейтинга, а также новый скандал, связанным с Биллом Клинтоном.

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов

Лэтинер начинает свое описание со дня инаугурации.

Выступая с готовившейся несколько месяцев инаугурационной речью, Клинтон не предлагает конкретных политических шагов. Она говорит об "исторической победе" для женщин и призывает обе партии действовать сообща. Никаких сравнений посещаемости инаугураций Обамы и Клинтон не последует (когда победил Трамп, многие пользователи соцсетей и СМИ акцентировали внимание на том, насколько меньше людей присутствовало на его церемонии по сравнению с Обамой — ред.).

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В начале срока, согласно опросу Gallup, 52% граждан одобряют политику Клинтон, 39% — нет.

На второй день Билл Клинтон официально провозглашает себя "первым джентльменом" США. Джо Байден становится госсекретарем, а сенатор-республиканец Линдси Грэм — главой Пентагона.

На четвертый день в газете The New York Times появляется статья, согласно которой своей победе с небольшим перевесом Клинтон обязана мужу. Еще через два дня статью с похвалами в его адрес публикует The Washington Post.

На седьмой день Белый дом объявляет о том, что "первый джентльмен" Билл Клинтон отправляется в турне доброй воли по всему миру.

На 11 день дочь Клинтонов Челси назначают советником президента. Она возглавляет только что созданное ведомство по расширению прав и возможностей женщин. Негативной реакции на это со стороны прессы почти не следует (в реальности многие негодовали из-за присутствия дочери Трампа Иванки в Белом доме — ред.).

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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На 13 день Клинтон не дает конгрессу отменить реформу здравоохранения Обамы. Лидеры республиканской партии жалуются на это, а Трамп утверждает, что он бы отменил ее в первый же день (в реальности ему не дали отозвать реформу Обамы именно республиканцы в палате представителей Конгресса — ред.).

На 23 день президентства Клинтон накладывает вето на законопроект по снижению налогов, продвигаемый республиканцами. На 26 день она ужесточает экологический нормы в сфере газовой и нефтяной промышленности. Республиканская партия заявляет, что Клинтон "злоупотребляет президентскими указами".

На 30 день журналист The Wall Street Journal задает помощнику Клинтон вопрос, связанный с использованием ею личной почты для рабочей переписки, но тот утверждает, что "американский народ уже говорил об этом, и ему все равно".

На 33 день Клинтон издает первый крупный законодательный акт, согласно которому миллионы нелегальных мигрантов будут легализованы.

На 38 день Билл Клинтон, впервые появившись в Вашингтоне после своего возвращения из турне доброй воли, огрызается, когда репортер Fox News спрашивает " первого джентльмена" о его решении и дальше выступать перед руководителями Уолл-Стрит и корпораций за деньги.

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo / Evan Vucci
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На 42 день президентства Клинтон сталкивается с протестами лидеров профсоюза, жалующихся на то, что Белому дому нет до них дела. В частности, они недовольны законопроектом о мигрантах.

На 60 день Клинтон реагирует на сообщения о применении в Сирии химического оружия решением о начале военной кампании против Башара Асада.

К 65 дню рейтинг одобрения Клинтон падает до 45%. Столько же человек недовольны ее политикой.

Восемьдесят четвертый день в президентском кресле совпадает со встречей с лидерами Мексики и Канады, на которой она нахваливает НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Не заметив, что микрофон выключен, она говорит, что "открытые границы и свободная торговля неизбежны" и что "рабочие, задействованные в сфере производства, не получат свои рабочие места назад" (в реальности именно на этом пункте — возвращении им рабочих мест — не раз делал акцент Трамп — ред.). Белый дом выступает с заявлением, согласно которому президента "неправильно поняли".

Барак Обама и Хиллари Клинтон. Архивное фото
© REUTERS / Jim Young
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На 90 день законопроект об иммиграционной реформе отклоняет палата представителей Конгресса. WikiLeaks обещает опубликовать "особый сюрприз" к сотому дню президентского срока Клинтон.

К 95 дню рейтинг Клинтон достигает еще более низкой отметки: ее действия одобряют 44% граждан и не одобряют 46%.

На 100 день WikiLeaks действительно публикует фрагменты из выступлений Билла Клинтона перед частными промышленным группами, в которых он, в частности, говорит: "В эти дни я, в сущности, республиканец". Кроме того, он насмехается над планом здравоохранения, похожим на тот, который отстаивает его жена. Трамп говорит репортерам, что, "возможно, попробует баллотироваться в 2020 году" и что он "не уверен, что Клинтон — легитимный президент".

© РИА Новости . www.whitehouse.gov
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