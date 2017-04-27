Рейтинг Ле Пен вырос после встречи с бастующими рабочими, показал опрос

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за сутки вырос еще на один процентный пункт после встречи с бастующими рабочими находящегося под угрозой перевода в другую страну завода Whirpool, свидетельствуют данные компании Opinionway, обнародованные в четверг.

Согласно этим данным, во втором туре президентских выборов за Ле Пен проголосуют 41% избирателей, тогда как за ее соперника экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона выступят 59% избирателей. Накануне этот расклад выглядел как 40% на 60%.

Опрос проводился при участии 1800 граждан Франции в среду 26 апреля по итогам визита обоих кандидатов на завод Whirpool, где в минувший понедельник начались акции протеста рабочих, выступающих против переноса завода в Польшу. Ле Пен опередила своего соперника, прибыв на завод утром. Она обвинила Макрона в том, что тот отстаивает интересы олигархии, а не простых людей. Когда Макрон во второй половине дня все же добрался до завода, его освистали, а из толпы рабочих раздавались крики "Марин — президент".

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.