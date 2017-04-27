В Тернополе неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшие на стороне нацистской Германии) в Тернополе, сообщила в четверг пресс-служб городского совета.

"В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина", — говорится в сообщении.

По данным горсовета, работники коммунального предприятия "Объединение парков культуры и отдыха" обратились в полицию и очистили памятный знак от краски.

Дивизия СС "Галичина" — военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны — была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за свободу и независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне фашистов.

В 2009 году Россия обжаловала в ООН установление в Тернополе мемориальной доски военным дивизии. Тогда заместитель постоянного представителя России при ООН заявлял, что решение городского совета Тернополя установить мемориальную доску в честь дивизии СС "Галичина" является "кощунственным", как и ряд других действий украинской власти по героизации нацизма.

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