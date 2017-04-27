Министр обороны Ирана заявил, что Израиль надо полностью разоружить

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава минобороны Ирана Хоссейн Дехкан выступает за полное разоружение Израиля.

"Учитывая историю режима Израиля, мы видим, что ничего, кроме войны и кровопролития, у них не было. Поэтому этот режим надо полностью разоружить. И только после того, как этот режим будет полностью устранен, мы сможем вернуть безопасность и мир", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 3.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. Самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство Сирии. По данным источника агентства Рейтер, Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлах".