Меркель заявила о намерении Германии улучшить отношения с Турцией

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Развитие ситуации в Турции в течение последних недель серьезно осложнило немецко-турецкие и европейско-турецкие отношения, однако Берлин будет прилагать усилия для возвращения к конструктивному диалогу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с заявлением от имени федерального правительства в немецком бундестаге перед саммитом ЕС по Brexit в Брюсселе.

"Не вызывает сомнений, что развитие в течение последних недель серьезно осложнило немецко-турецкие и европейско-турецкие отношения", — сказала Меркель, добавив, что Берлин будет "прилагать усилия для возвращению к конструктивному диалогу".

"Мы стремимся к общей позиции европейских институтов (в отношении Турции — ред)", — добавила канцлер ФРГ.

В среду стало известно, что турецкая полиция в ходе масштабной операции в 72 провинциях страны задержала более тысячи предполагаемых сторонников оппозиционного проповедника Гюлена. В операции были задействованы 8,5 тысячи полицейских. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил эти жетские меры, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию. Референдум состоялся 16 апреля, по предварительным данным, с небольшим перевесом победу одержали сторонники перехода к президентской республике.

Президент Турции Тайип Эрдоган грозит ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим. Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз.