В Одессе возбудили дело после возвращения улицам советских названий

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Прокуратура Одесской области Украины возбудила уголовное дело в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность губернатора.

"Двадцать седьмого апреля прокуратурой области начато уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".