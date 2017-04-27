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В мире

В МИД Польши рассказали, кто "устроит" Варшаву на посту президента Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (757)
11:4727.04.2017
(обновлено: 11:53 27.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВитольд Ващиковский. Архивное фотоВитольд Ващиковский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польшу на посту президента Франции устраивает экс-министр экономики Эммануэль Макрон, а не лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в интервью газете Rzeczpospolita.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое

Министр рассказал, что в свое время встречался с Ле Пен, но не видит необходимости в настоящее время налаживать с ней контакты. "Не думаю, чтобы была необходимость контактов с госпожой Ле Пен, потому что ее политическая программа — это, мягко говоря, беспокойство для Европы и Польши. Впрочем, я говорил об этом госпоже Марин", — сказал Ващиковский.

При этом министр достаточно позитивно оценил Макрона. "Это предсказуемый и опытный политик, он был министром и советником президента. Из его выступлений следует, что он продолжит нынешнюю внешнюю политику", — считает глава польского МИД.

Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке. Архивное фото
© AFP 2017 / Georges Gobet
Олланд призвал министров сделать все, чтобы у Ле Пен был худший результат

От нового президента Франции Польша ожидает "серьезного размышления о Европейском союзе, который находится в кризисе". "Brexit — это была не прихоть британцев, как часто считают. Это было недовольство значительной части британского общества. Мы не можем игнорировать Brexit, так же как тот факт, что президентские выборы во Франции исключают традиционную республиканскую партию и традиционные социалистические направления, которые доминировали на протяжении десятков лет", — заявил Ващиковский.

Офис японской IT-группы Trend Micro, обвинившей кибервзломщиков из России в попытках вмешательства в выборы во Франции
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
Второй тур выборов во Франции начинается с "русских хакеров"
Польский министр считает, что реформа ЕС при президентстве Макрона намного вероятнее, чем при победе Ле Пен. "Конечно, больше, чем с Ле Пен, которая добилась бы прекращения существования Евросоюза", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vfbmn
Польское руководство вмешивается в избирательную кампанию во Франции. И что Польше там делать, этой гиене поля боя, по меткому определению У. Черчилля?
12:00
27.04.2017
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