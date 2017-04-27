В МИД Польши рассказали, кто "устроит" Варшаву на посту президента Франции

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польшу на посту президента Франции устраивает экс-министр экономики Эммануэль Макрон, а не лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в интервью газете Rzeczpospolita. © РИА Новости . Ирина Калашникова Перейти в фотобанк Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое

Министр рассказал, что в свое время встречался с Ле Пен, но не видит необходимости в настоящее время налаживать с ней контакты. "Не думаю, чтобы была необходимость контактов с госпожой Ле Пен, потому что ее политическая программа — это, мягко говоря, беспокойство для Европы и Польши. Впрочем, я говорил об этом госпоже Марин", — сказал Ващиковский.

При этом министр достаточно позитивно оценил Макрона. "Это предсказуемый и опытный политик, он был министром и советником президента. Из его выступлений следует, что он продолжит нынешнюю внешнюю политику", — считает глава польского МИД.

От нового президента Франции Польша ожидает "серьезного размышления о Европейском союзе, который находится в кризисе". "Brexit — это была не прихоть британцев, как часто считают. Это было недовольство значительной части британского общества. Мы не можем игнорировать Brexit, так же как тот факт, что президентские выборы во Франции исключают традиционную республиканскую партию и традиционные социалистические направления, которые доминировали на протяжении десятков лет", — заявил Ващиковский.

Польский министр считает, что реформа ЕС при президентстве Макрона намного вероятнее, чем при победе Ле Пен. "Конечно, больше, чем с Ле Пен, которая добилась бы прекращения существования Евросоюза", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.