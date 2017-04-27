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В мире

Reuters: Израиль нанес удар по складу "Хезболлы" у аэропорта Дамаска

11:4227.04.2017
(обновлено: 11:44 27.04.2017)
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© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фотоСамолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар в районе аэропорта Дамаска. По данным агентства Reuters, целью бомбардировок стал склад ливанской группировки "Хезболла".

Ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что загорелся склад с топливом. Взрыв был настолько сильным, что его слышали в самой столице, которая расположена в 25 километрах.

​В израильской армии комментировать сообщения об ударе ВВС в районе сирийской столицы отказались.

Дым от взрывов над Дамаском, Сирия
© AFP 2017 / Sameer Al-Doumy
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Министр разведки Исраэль Кац заявил, что инцидент "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия "Хезболле". При этом в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" политик воздержался от признания ответственности Израиля за ночной налет.

"Хезболла" раздора

Израильские ВВС неоднократно бомбили территорию Сирии. Последний громкий скандал случился в середине марта, когда сирийские военные обстреляли самолеты, нарушившие границу.

Тогда в командовании сирийской армии заявили, что в воздушное пространство страны вторглись четыре израильских самолета. Один из них якобы был сбит. В Тель-Авиве данные о потерях во время налета опровергли.

Невольным участником конфликта между Сирией и Израилем стала Иордания. Власти страны заявили, что на их территорию упали фрагменты ракет.

Флаги Израиля. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Это произошло в результате перехвата (системами ПВО) Израиля тех ракет, которые были выпущены с территории Сирии по объектам Израиля", — отмечается в заявлении армии Иордании.

Тогда объектом бомбардировки также стали объекты "Хезболлы" в районе города Пальмира. По данным израильских СМИ, самолеты пытались сорвать поставки оружия боевикам, которые воюют в Сирии на стороне правительства Башара Асада.

В сирийской армии утверждали, что целью атаки стали позиции правительственных войск в районе Пальмиры. Дамаск также пригрозил Израилю ответными мерами.

Позиция Израиля

Военные сирийской армии. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
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В Израиле "Хезболла" официально признана террористической организации, и военные регулярно проводят операции против группировки. Тель-Авив оценивает численность организации в четыре тысячи бойцов.

После мартовского инцидента израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны намерены и в будущем бороться с поставками оружия "Хезболле", заявил после ударов авиации еврейского государства по целям в соседней Сирии.

"Наша политика очень последовательна. Когда мы выявляем попытки передать современное оружие "Хезболлах", у нас есть разведывательные данные и оперативные возможности, мы действуем, чтобы это предотвратить", — сказал он.

"Так было и так будет", — добавил Нетаньяху.

Во время визита в Москву в декабре прошлого года Нетаньяху обсудил ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда израильский премьер пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну как плацдарм против Израиля.

В свою очередь, министр обороны Израиля Авигдор Либерман не раз говорил, что главными целями ВВС в Сирии являются объекты "Хезболлы".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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"Израиль не намерен вмешиваться в гражданскую войну в Сирии — ни за, ни против Асада. Мы не хотим ухудшения отношений с Россией. Но мы не допустим получения "Хезболлах" современных ракетных систем", — заявил глава оборонного ведомства обороны.

Кроме Израиля, "Хезболла" признана террористической организацией в США и Евросоюзе. В 2016 году группировку внесла в "черный список" и Лига арабских государств.

При этом "Хезболла" активно помогает сирийским войскам в борьбе с террористами из "Исламского государства"*. Так, например, члены группировки принимали участие в обоих штурмах Пальмиры и в наступлении на Алеппо.

Отношения между Сирией и Израилем

Проблем между Дамаском и Тель-Авивом хватает и без "Хезболлы". В последние годы израильские ВВС не раз наносили удары по позициям сирийской правительственной армии, которые базируются на границе между странами. Каждый раз бомбардировки были ответом на перелеты снарядов на территорию Израиля.

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Израиль против Сирии: "Хезболлах" раздора
Израильские военные считают обстрелы своей территории посягательством на суверенитет страны.

Протяженность границы между Сирией и Израилем составляет порядка 80 километров. Кроме сил официального Дамаска, здесь находятся боевики десятков группировок, среди них есть и террористы "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства"*.

Между странами до сих пор нет двусторонних дипломатических отношений. Дамаск никогда не признавал существования государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство.

Сирия и Израиль разрешают лишь ограниченную торговлю жителям друзских деревень на Голанских высотах. При этом Тель-Авив не стал входить в международную коалицию во главе с США, которая бомбит позиции террористов в Сирии (без согласия Дамаска) и Ираке.

*Организации запрещены в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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