В Киеве возмущены разрушением памятника украинским националистам в Польше

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Киев возмущен разрушением памятника украинским националистам в Польше, намерен обратиться за разъяснениями польской стороны, заявили в МИД Украины.

Ранее в четверг директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтирован на кладбище вблизи Перемышля в Польше.

"На Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции "Висла" (в рамках которой депортировали украинцев с территории юго-восточной Польши в 1947 году — ред.) — очевидно с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", — говорится в заявлении МИД.

В Киеве рассчитывают, что инцидент будет улажен и подобное в будущем не повторится. "Мы обратимся к польской стороне за официальными разъяснениями и согласуем дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских на Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года", — заявили в МИД. Сообщается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций по этому вопросу.

Ранее на Украине произошли акты вандализма антипольской направленности. Один случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

Ранее Волынский областной совет объявил 2017 год годом чествования 70-летия депортартации украинцев в рамках операции "Висла". В ходе операции "Висла", проведенной польскими властями, украинцы были выселены с территорий юго-восточной Польши (Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье) на северо-западные земли, принадлежавшие Германии до 1945 года и вошедшие в состав Польши. Украинские историки считают их этнически украинскими.

*Организация, запрещенная в России.