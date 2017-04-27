В Польше демонтировали памятник украинским националистам*

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи Перемышля в Польше, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.
* Запрещенная в России организация.