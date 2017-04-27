В Польше демонтировали памятник украинским националистам*

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи Перемышля в Польше, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В отличие от случаев осквернения польских памятников на Украине, в Польше сегодня разрушают открыто, еще и подчеркивая легальности вандализма. Уничтожение 26 апреля памятника УПА (Украинскую повстанческую армию*) на кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля объявлено "первым легальным демонтажем нелегального памятника". Войт (староста — ред.) села заявил, что "не боимся последствий этой акции с украинской стороны", — написал Вятрович на своей странице в Facebook в среду.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

* Запрещенная в России организация.

