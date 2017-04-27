Автоколонна МЧС РФ доставила в Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, ‪27 апр — РИА Новости. Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск 400 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.

"В Луганск и Донецк прибыли колонны машин, которые привезли около 400 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства. По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

"Доставка гуманитарных грузов прошла штатно", — сказали в МЧС. Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

В настоящее время на складах начинается разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей.

"Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — добавил представитель МЧС.

Эта колонна стала 64-й с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.