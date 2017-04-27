Двое французских полицейских пострадали при задержании экстремиста

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Злоумышленник, подозреваемый в экстремизме, ранил из огнестрельного оружия двух полицейских в заморском департаменте Франции, на острове Реюньон.

По сообщению местных властей, "двое полицейских получили ранения при задержании опасного человека". "В ответ на стрельбу полицейские открыли огонь и нейтрализовали мужчину", — указано в сообщении.

О состоянии раненых полицейских не сообщается.

По информации телеканала BFMTV, мужчина подозревался в экстремизме.