Двое французских полицейских пострадали при задержании экстремиста
11:1227.04.2017
(обновлено: 11:14 27.04.2017)
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ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Злоумышленник, подозреваемый в экстремизме, ранил из огнестрельного оружия двух полицейских в заморском департаменте Франции, на острове Реюньон.
По сообщению местных властей, "двое полицейских получили ранения при задержании опасного человека". "В ответ на стрельбу полицейские открыли огонь и нейтрализовали мужчину", — указано в сообщении.
О состоянии раненых полицейских не сообщается.
По информации телеканала BFMTV, мужчина подозревался в экстремизме.