Меркель высоко оценила уровень взаимопонимания стран ЕС по Brexit

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У стран Евросоюза есть большое взаимопонимание по ключевым направлениям переговоров о Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с заявлением от имени федерального правительства в немецком бундестаге перед саммитом ЕС по Brexit в Брюсселе.

"Насколько мне известно, в кругах 27 стран есть большое взаимопонимание в отношении ключевых линий на переговорах по Brexit", — сказала канцлер, добавив, что речь идет об интересах не только оставшихся государств-членов, но и ЕС "как единого целого".

"Мы намерены дать ясный сигнал единства", — подчеркнула Меркель, добавив, что на саммите в субботу предстоит "принять общие линии на переговорах".