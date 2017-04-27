В Бразилии полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полиция бразильской столицы применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестов коренного населения против притязаний фермеров на земли резерваций, сообщает телеканал Telesur.

По данным телеканала, представители племен в ответ на действия полиции "обстреляли" стражей правопорядка стрелами. Протесты проходили мирно до тех пор, пока полиция не заблокировала демонстрантам проход к зданию Конгресса.

Как сообщается, некоторые протестующие получили легкие травмы. Информации о пострадавших среди силовиков не поступало.

По словам организатора акции Соньи Гуахахары, в митинге приняли участие порядка четырех тысяч человек.

"Мы принесли 200 гробов, символизирующих геноцид и смерти коренных народов на землях, которые власти отдали сельскохозяйственному бизнесу", — цитирует телеканал ее слова.