Вучич созвал заседание правительства из-за отказа в экстрадиции Харадиная

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич в четверг созвал срочное заседание правительства республики в связи с отказом суда во Франции выдать экс-премьера Косово Рамуша Харадиная.

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная, сообщили РИА Новости в суде.

"Премьер Вучич назначил на 11.00 (12.00 мск) срочное заседание правительства, темой которого, по неофициальной информации, станет освобождение Харадиная", — передает информагентство Танюг. По данным агентства, косовский политик после оглашения решения суда назвал его "победой албанцев" и заявил, что постарается уже в четверг вернуться в Косово.

Решение по делу Харадиная должны были вынести еще в начале марта, однако затем дату перенесли на 6 апреля, а затем — на 27 апреля. В марте власти Косово выразили надежду на возвращение Харадиная и высказали недовольство в связи с решением о переносе даты объявления вердикта об экстрадиции.

Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны. Министр юстиции Сербии Нела Кубурович ранее заявляла, что Белград не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Харадиная.

Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах.