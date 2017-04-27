Итальянское судно, нарушившее российские границы, покинуло Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Задержанное мальтийское судно "Аран", следовавшее из Италии и арестованное за нарушение госграницы РФ, покинуло Крым, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что крымские пограничники задержали и наложили арест на судно, следовавшее из Италии и нарушившее госграницу РФ. Инцидент произошел в Азовском море. Буксир шел под флагом Мальты, порт приписки Валетта.

"Мера обеспечения в виде ареста судна отменена в связи с оплатой штрафов в полном объеме в размере 430 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Судно снялось с рейда и продолжило движение по запланированному маршруту еще 14 апреля, но известно об этом стало только в четверг.