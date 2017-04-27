Дипмиссия РФ в Намибии готова вернуть на родину 13 моряков с судна "Шериф"

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Консульство РФ в Намибии готово вернуть 13 российских моряков, которые два месяца находятся в порту Намибии без зарплаты на простаивающем судне, домой, рассказал РИА Новости инспектор МФТ (Международной федерации транспортников) во Владивостоке Петр Осичанский.

Ранее сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации на родину из Намибии, где они находятся уже два месяца. По словам моряков, идет третий месяц, как им не платят зарплату, судно простаивает в порту.

"В консульстве РФ в Намибии сказали, что они организуют репатриацию моряков без проблем при первом же желании. Моряки, в принципе, и хотели бы вернуться, но при этом хотели бы и еще получить свою зарплату. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы консулы пригласили местного юриста, чтобы он организовал арест судна от имени экипажа. Это даст возможность морякам уехать домой и не беспокоиться о зарплате. Судовладелец в любом случае с ними рассчитается. Если пароход никому не нужен, тогда его просто продадут, но моряки будут одними из первых в очереди за деньгами", — рассказал Осичанский.