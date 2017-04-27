Нарышкин: вести с Россией диалог с позиции силы бесперспективно

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Попытки вести диалог с Россией по вопросам мировой безопасности с позиции силы бесперспективны, заявил в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на VI Московской международной конференции по безопасности.

"К сожалению, приходится констатировать, что наши партнеры на Западе так и не смогли преодолеть инерцию и отказаться от свойственного им эгоистического взгляда на международные отношения. Они продолжают вести диалог исключительно с позиции силы, часто без оглядки на нормы международного права. Скажу сразу — в отношениях с Россией такая тактика бесперспективна", — сказал Нарышкин.

Он добавил, что любые попытки запада оказать давление на Россию и встроить ее в свою политику на правах "младшего партнера" бесперспективны.