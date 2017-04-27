Источник в ЕП: вопрос о лишении Марин Ле Пен иммунитета рассмотрят в июне

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Комиссия Европарламента по юридическим вопросам, как ожидается, в июне начнет рассмотрение запроса от французских правоохранительных органов о лишении депутатского иммунитета кандидата в президенты от "Нацфронта" Марин Ле Пен, сообщил в четверг РИА Новости источник в ассамблее.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи направили в Европарламент запрос о лишении иммунитета кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Ранее прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

"Ожидается, что рассмотрение (запроса) будет начато в июне и продлится до трех месяцев", — сообщил собеседник агентства.

Глава Европарламента Антонио Таяни сообщил в среду, что он получил и передает в комиссию ассамблеи по юридическим вопросам запрос правоохранительных органов Франции о лишении иммунитета Марин Ле Пен. Аналогичное требование выдвинуто французской юстицией в отношении другого члена "Национального фронта" Франции Мари-Кристин Бутонне.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.