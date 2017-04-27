Австралиец заснял акулу рядом с ничего не подозревающими серфингистами

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Австралийский фотограф Дэвид Финлей, снимающий пляж Киама и окрестности с дрона, случайно обнаружил акулу в непосредственной близости от трех серфингистов, пишет Mashable.

"Там акула прямо у поверхности воды", — говорит Финлей в опубликованном им видео. В ролике действительно легко можно разглядеть хищника, сперва плавающего рядом с ничего не подозревающими серфингистами, а позже отплывшего в сторону.

По данным Mashable, австралийский фотограф сообщил о присутствии акулы береговой охране.