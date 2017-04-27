Французские полицейские "оживили" женщину, которую врачи сочли мертвой

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Французским полицейским удалось спасти женщину, смерть которой ранее диагностировали медики, сообщает "Би-би-си".

Инцидент произошел в XIII округе Парижа. Пришедшая домой девушка нашла свою 49-летнюю мать без сознания. Женщина давно страдала от анорексии и, скорее всего, у нее случился сердечный приступ. Сотрудники скорой помощи диагностировали смерть и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Приехавшие оформить труп полицейские заметили под полиэтиленовым пакетом движение. У "покойницы" также очень слабо билось сердце.

Тогда один офицер начал звонить в спасательную службу за инструкцией, как правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца, а другой в это время держал женщину за руку и разговаривал с ней. Спустя полчаса женщина, официально объявленная мертвой, пришла в сознание.

Пациентку доставили в больницу, где она пробудет не менее недели. Полицейских пообещали представить к награде.