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В мире

МИД Греции осудил политику Турции по пересмотру границ

09:0927.04.2017
(обновлено: 09:12 27.04.2017)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКорабль ВМС Греции в Эгейском море. Архивное фотоКорабль ВМС Греции в Эгейском море. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

АФИНЫ, 27 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции осудило высказывания министра по европейским делам Турции Омера Челика, поставившего под сомнение принадлежность Греции острова Агатониси.

Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МИД Греции обвинил Турцию в постоянном нарушении международного права
"Мы однозначно осуждаем продолжающуюся ревизионную политики Турции, которая делает провокационные заявления, ставя под сомнение международно признанные границы, сложившиеся исторически и гарантируемые международным правом в прошлом веке", — говорится в заявлении.

"Мы обращаемся в международное сообщество и в государства-члены ООН в связи с продолжением попыток пересмотра и опасным поведением Турции", — заявил греческий МИД.

Как говорится в документе, печальное впечатление вызывает то, что на этот раз под сомнение международное право поставил министр, ответственный за присоединение Турции к Европейскому союзу.

Агатониси расположен в Эгейском море и входит в группу Додеканесских островов. Она находится в 30 километрах к востоку от Патмоса и недалеко от турецкого побережья.

Согласно публикациям в греческих СМИ, накануне Челик, комментируя посещение на Пасху министром национальной обороны Паноса Камменоса военного гарнизона на Агатониси, заявил, что "Агатониси принадлежит Турции". "Это турецкая земля. То, что сделал Камменос, не серьезно", — сказал Челик.

Отношения с Турцией были в центре внимания прошедшего в среду в Афинах под председательством премьер-министра Алексиса Ципраса правительственного совета по внешней политике и обороне. Официальных заявлений по итогам совета не было, однако СМИ сообщают со ссылкой на участников совещания, что, по оценкам, "режим Эрдогана" будет нагнетать проблемы во Фракии, в Эгейском море и на Кипре. Участники совещания согласились, что турецкие вызовы должны решаться "со стратегическим спокойствием", с информированием международных организаций, а также повышением готовности Вооруженных сил.

Показательно, что за день до заседания турецкие истребители 71 раз нарушили пределы греческого воздушного пространства и произошло четыре "виртуальных" боя. По мнению обозревателей, рост числа нарушений связан с очередным отказом греческого суда выдать по новому запросу Турции восьмерых военнослужащих, бежавших в Грецию в июле прошлого года после попытки государственного переворота.

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