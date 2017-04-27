Глава Венесуэлы требует немедленного выхода страны из ОАГ

МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро требует немедленного выхода своей страны из Организации американских государств (ОАГ), несмотря на существующую процедуру.

В среду постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Глава МИД Венесуэлы в этой связи заявила, что согласно инструкциям Мадуро запустит процесс выхода Венесуэлы из организации.

"Хватит уже интервенционистских злоупотреблений и нарушений законности, Венесуэла – это колыбель освободителей, и мы заставим уважать ее, как глава государства во исполнение моих исключительных полномочий в соответствии с конституцией я дал указание о немедленном выходе из ОАГ", — написал Мадуро в Twitter.

При этом процедура выхода государства из ОАГ непростая и занимает два года, о чем ранее говорила Родригес. К тому же Венесуэле придется сначала заплатить образовавшийся долг перед ОАГ в 8,7 миллиона долларов.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.