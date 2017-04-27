Послевоенный дневник Кеннеди ушел с молотка за 718 тысяч долларов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дневник 35-го президента США Джона Кеннеди, который он вел в ходе поездки по послевоенной Европе, продан на американском аукционе RR Auction за 718 тысяч долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Думаю, что это замечательный предмет, посвященный развитию Кеннеди как личности. Он показывает удивительный уровень понимания мировых событий в очень молодом возрасте", — сказал Олсоп.
JFK's 1945 summer diary will be auctioned live beginning at 1PM tomorrow in Boston! #JFK #JFK100 #Boston #plsrt https://t.co/dhltIywsFQ pic.twitter.com/dLTNVsGmIA— RR Auction (@RRAuction) 25 апреля 2017 г.
На аукцион дневник будущего американского лидера выставила его бывший помощник Дейдри Хандерсон (Deirdre Henderson), получившая его из рук самого президента в конце 1950-х годов.