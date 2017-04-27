МЧС России направило 64-ю колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МЧС России направило рано утром в четверг очередную, 64-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на юго-восток Украины были доставлены более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.