Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией по КНДР и Сирии

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией в таких актуальных вопросах как ситуация на Корейском полуострове и положение в Сирии, сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Я хочу провести откровенный обмен мнениями по таким неотложным проблемам, как напряженность на Корейском полуострове, ситуация в Сирии, и по другим международным проблемам, и взаимодействовать (с Россией) для их решения", — сказал Абэ журналистам перед вылетом в Россию.

Абэ посетит с визитом Россию, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помимо международных проблем, как ожидается, главной темой станут экономическое сотрудничество, совместная экономическая деятельность на южных Курилах и разрешение на свободное посещение этих островов их бывшими жителями.

"Я хотел бы продвинуться в переговорах по заключению мирного договора. И хотел бы совершить большой шаг вперед в вопросе совместной экономической деятельности на четырех северных островах (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и в вопросе свободного посещения могил предков бывшими жителями этих островов", — сказал премьер.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран обсудят вопрос направления на острова совместно сформированной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. Основными направлениями должны стать охрана окружающей среды, рыболовство, туризм и медицинское обслуживание.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите 15-16 декабря 2016 года. Во время визита были подписаны 80 документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях. В феврале 2017 года министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В марте состоялось совещание на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, посвященное вопросу совместной деятельности на южных Курилах.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают около 30 проектов и предложений совместной экономической деятельности на южных Курилах. Они включают в себя создание предприятия по разведению лососевых, морского ежа и гребешков, строительство завода по переработке морепродуктов, создание коммерческого рынка морепродуктов, организацию морских круизов, строительство и ремонт жилья, строительство геотермальных и ветряных электростанций, дистанционное медицинское обслуживание населения островов, строительство гостиниц.

Япония рассчитывает, что начало совместной деятельности на южных Курилах позволит сблизить позиции стран в отношении четырех островов и продвинуть переговоры о подписании мирного договора.