Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией по КНДР и Сирии

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на взаимодействие с Россией в таких актуальных вопросах как ситуация на Корейском полуострове и положение в Сирии, сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Абэ посетит с визитом Россию, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помимо международных проблем, как ожидается, главной темой станут экономическое сотрудничество, совместная экономическая деятельность на южных Курилах и разрешение на свободное посещение этих островов их бывшими жителями.
"Я хотел бы продвинуться в переговорах по заключению мирного договора. И хотел бы совершить большой шаг вперед в вопросе совместной экономической деятельности на четырех северных островах (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и в вопросе свободного посещения могил предков бывшими жителями этих островов", — сказал премьер.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите 15-16 декабря 2016 года. Во время визита были подписаны 80 документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях. В феврале 2017 года министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В марте состоялось совещание на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, посвященное вопросу совместной деятельности на южных Курилах.
Япония рассчитывает, что начало совместной деятельности на южных Курилах позволит сблизить позиции стран в отношении четырех островов и продвинуть переговоры о подписании мирного договора.