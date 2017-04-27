СМИ: в Британии продали целую деревню в более чем 40 домами

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британская инвестиционная компания Albanwise купила деревню в британском графстве Норт-Йоркшир, выставленную на продажу за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает телеканал ITV.
"Albanwise Ltd должна стать новым владельцем владения Уэст Хеслертон, компания рассчитывает включить его в состав владений в Норт-Йоркшире", — заявил представитель инвестиционной компании.
Ранее деревня принадлежала Еве Дануэй, которая в 1960-х получила ее в наследство от отца. В 2010 году 84-летняя женщина скончалась, не оставив наследника. Как отмечает телеканал, для живущих в деревне семей хозяйка устанавливала низкую плату за аренду дома и хотела, чтобы следующий владелец продолжал ее дело.