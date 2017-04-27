Трамп рассматривает возможность закрытия суда, заблокировавшего его указы

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что рассматривает возможность закрытия суда, который заблокировал два его исполнительных указа.

Речь идет о 9-м окружном суде, судьи которого дважды блокировали различные версии иммиграционного указа главы государства, который ограничивал въезд в США людей из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, в которых, по мнению американской администрации, недостаточный контроль за безопасностью.

"Безусловно, я рассматриваю такие предложения", — сказал Трамп о закрытии этого суда в интервью газете Washington Еxaminer. Он назвал действия этого суда возмутительными и сказал, что "многие люди хотели бы его закрыть".

Как отметил президент, "все немедленно побежали в 9-й окружной суд". По его словам, США — "большая страна, есть много других судов, но все сразу же стали обращаться именно туда".

Трамп считает, что язык его иммиграционных указов "был настолько очевиден, что его мог бы понять даже студент-первокурсник". Однако, по его словам, "судьи даже не обратили внимание на это".

Как считает президент, то же самое произошло и с директивой Белого дома о прекращении федерального финансирования городов-убежищ для нелегалов. Во вторник ее заблокировал судья из того же суда.

Трамп назвал такие города "очень опасными и очень плохими". По его словам, все "сотрудники правоохранительных органов считают, что такие города — это катастрофа".