Трамп рассматривает возможность закрытия суда, заблокировавшего его указы

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что рассматривает возможность закрытия суда, который заблокировал два его исполнительных указа.
"Безусловно, я рассматриваю такие предложения", — сказал Трамп о закрытии этого суда в интервью газете Washington Еxaminer. Он назвал действия этого суда возмутительными и сказал, что "многие люди хотели бы его закрыть".
Как отметил президент, "все немедленно побежали в 9-й окружной суд". По его словам, США — "большая страна, есть много других судов, но все сразу же стали обращаться именно туда".
Как считает президент, то же самое произошло и с директивой Белого дома о прекращении федерального финансирования городов-убежищ для нелегалов. Во вторник ее заблокировал судья из того же суда.
Трамп назвал такие города "очень опасными и очень плохими". По его словам, все "сотрудники правоохранительных органов считают, что такие города — это катастрофа".