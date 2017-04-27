В результате стрельбы на востоке США скончался полицейский

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции, получивший ранения в результате стрельбы в штате Делавэр на восточном побережье США, скончался, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в городе Беар у торгового центра Wawa . Как заявил представитель полиции штата Натаниэль Маккуин (Nathaniel McQueen), полицейский подошел к машине на стоянке около одного из магазинов, один из пассажиров вышел из автомобиля и начал стрелять. Стрелок скрылся с места преступления, второй пассажир был задержан.

Пострадавшего в результате стрельбы сотрудника полиции доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. "Это очень грустный день для штата и для семьи полиции штата Делавэр ", — сказал Маккуин.

Полицейские настигли стрелка у его дома, окружили здание, но злоумышленник отказался покидать его. Как отмечает агентство, осада здания продолжается, переговорщики пытаются убедить стрелка мирно сдаться полиции.