Венесуэла инициирует процесс выхода из Организации американских государств

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в четверг запустит процедуру выхода из Организации американских государств. В этом случае Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в ОАГ.

"Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", — заявила министр в телевизионном обращении.

В среду постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. До этого глава МИД Венесуэлы заявила, что получила от Мадуро инструкции начать процесс выхода Венесуэлы из ОАГ при условии созыва этого заседания.