Египет с июня перейдет на электронные въездные визы для туристов

КАИР, 27 апр — РИА Новости. Египет с 1 июня введет режим получения электронных въездных виз для посещающих страну туристов, об этом изданию "аль-Масри аль-Яум" заявил министр туризма страны Яхья Рашид.

"С введением этой системы каждый турист в любой точке планеты сможет в электронном режиме подать на визу и получить ее", — сказал министр на полях проходящей в ОАЭ туристической выставки.

Ранее в египетских СМИ появилась информация о повышении с марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года. Однако, как заявлял в марте председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери, решение по увеличению стоимости визы в страну до 60 долларов может быть пересмотрено.