ОАГ проведет экстренную встречу глав МИД по Венесуэле

МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду большинством голосов принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

За это решение проголосовали 19 членов ОАГ, против — 10, представители еще четырех стран воздержались, и одна страна не была представлена на заседании. Представитель Венесуэлы в постоянном совете ОАГ заявил, что это заседание является враждебным актом по отношению к его стране. Его позицию поддержала Никарагуа.

Ранее глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что получила от президента Николаса Мадуро инструкции начать процесс выхода Венесуэлы из ОАГ при условии созыва заседания на уровне глав МИД.

По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 28 человек, 65 арестованы, а всего были задержаны почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.