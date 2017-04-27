Сохранит ли власть Хасан Рухани? В Иране началась предвыборная кампания

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Совет стражей конституции Ирана опубликовал окончательный список кандидатов, которые поборются за пост президента страны. Среди участников гонки — действующий глава государства Хасан Рухани, бывшие министры промышленности и культуры Мостафа Хашеми и Мостафа Мир-Салим, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и экс-генеральный прокурор Эбрахим Раизи. Новый лидер Ирана, который определится 19 мая, должен будет дать ответ на угрозы, с которыми против Тегерана выступает президент США Дональд Трамп. Политолог Саид Голкар назвал предстоящие выборы "самыми важными в иранской истории" на фоне слухов о болезни верховного духовного лидера страны Али Хаменеи.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране © AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране

Может ли женщина стать президентом Ирана?

Согласно официальным данным правительства Ирана, в борьбе за высший пост намеревалось принять участие рекордное число — 1600 кандидатов, а Совет стражей остановил свой выбор только на шести из них. По сложившейся в стране традиции, все они мужчины. Статья 115 основного закона определяет главу государства как "реджаль", что можно перевести и как "мужчина", и как "человек". Консервативно настроенный Совет отдает предпочтение первому толкованию.

Помимо гендерной принадлежности, орган предварительного отбора тщательно изучает религиозность всех претендентов. Многие кандидаты отсеиваются по причине того, что их убеждения или образ жизни не находятся в точном соответствии с исламским законом.

В 2017 году среди пострадавших — бывший президент Махмуд Ахмадинежад. В апреле он неожиданно для многих заявил о намерении баллотироваться на третий для себя срок (политик избирался в 2005 и 2009 годах), но получил отказ. По мнению французского политолога Клемана Терма, причина — в испортившихся отношениях Ахмадинежада с верховным духовным лидером Хаменеи.

Опора на свои силы или открытие страны Западу?

Действующий президент Рухани — безусловный фаворит гонки, пользующийся при этом поддержкой исламского духовенства. За время своего правления глава государства смог добиться заключения выгодных контрактов со странами ЕС, включая и главное для страны соглашение — договор 2015 года, приведший к отмене части санкций. Считающийся умеренным лидером Рухани ищет на Западе технологии, внедрение которых могло бы дать импульс экономическому росту: Иран страдает от безработицы. В ходе переговоров с США при правлении президента Барака Обамы Рухани совершил главную уступку в новейшей истории Ирана — отказался от развития ядерной программы.

Ключевой конкурент Рухани — Эбрахим Раизи — представляет тех, кто выбирает опору на свои силы. При Рухани могущественная военная структура, Корпус стражей исламской революции, оказалась отодвинута от рычагов влияния. Избрание Раизи могло бы означать возвращение этой силы во власть.

Увеличение влияния силовых служб можно ожидать и в случае победы мэра Тегерана Мохаммада Галибафа. В 2005 году Галибаф стал известен тем, что полиция страны, находившаяся тогда под его попечением, создала женские отряды по борьбе с преступностью, одетые во все черное. Галибаф, как и Раизи, — бывший силовик.

Успех того или иного кандидата на выборах в Иране будет зависеть от явки в ходе голосования 19 мая. Более высокая способствует успеху Рухани, поскольку будет означать, что до участков дошли в том числе и более прозападные иранцы, часто считающие, что избирательная система не учитывает их мнения. В 2009 году, за год до начала "арабской весны", в Иране состоялись массовые протесты против избрания президента Махмуда Ахмадинежада. Власти тогда обвинялись в фальсификации итогов голосования. Низкая явка, наоборот, может привести к победе изоляционистов.

Ахмадинежад скомпрометировал себя

Российский исламовед Алексей Малашенко в разговоре с РИА Новости предположил, что бывший лидер Ирана не был допущен до участия в голосовании потому, что "скомпрометировал себя чрезмерно резкими высказываниями по внешним и внутренним политическим вопросам". При Ахмадинежаде в Иране состоялся конкурс карикатур на холокост, а сам экс-президент обещал стереть Израиль с карты Ближнего Востока.

По мнению Малашенко, Рухани, пришедший на смену лидеру-эксцентрику, — "вменяемый политик, сумевший многого добиться". "У Рухани превосходные отношения с Европой, он вернул Иран в мировое сообщество. Даже слова Трампа о том, что "Иран — это государство — спонсор терроризма номер один в мире", не более чем внешнеполитическая инерция", — говорит Малашенко.

Отношения Москвы с иранскими властями эксперт охарактеризовал как двойственные. "Политически Россия чрезвычайно нужна Тегерану, но с экономикой дела обстоят сложнее". С одной стороны, Иран активно сотрудничает с Россией, в том числе в сфере ядерной энергетики, с другой, как считает эксперт, "нуждается в технологиях, которые он может закупить только у Запада".