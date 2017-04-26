Госдеп: США стремятся к мирному решению проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США нацелены на мирное решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, открыты к переговорам по этой теме, но готовы защищать себя и союзников от угрозы со стороны КНДР.

"США стремится к стабильности и мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров, для достижения этой цели. Тем не менее, мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников", — говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора Национальной разведки Дэна Коутса.