В Белом доме считают, что Китай стал рассматривать КНДР как угрозу

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США считает, что Китай начал рассматривать действия КНДР как угрозу собственной безопасности, заявил в среду высокопоставленный представитель Белого дома.

"Разница во взгляде Китая на проблему заключается в том, то теперь он смотрит на нее не только как на угрозу интересам и безопасности США, Южной Кореи или Японии, но и как на угрозу собственным интересам и безопасности", — сказал он на спецбрифинге.

Представитель администрации США также отметил, что Вашингтон не исключает вероятности включения КНДР в свой список стран-спонсоров терроризма. "Это один из вариантов, которые мы рассматриваем", — сказал представитель Белого дома, добавив, что в целом речь идет о ряде направлений для действий, в частности, международных.