США допустили вероятность атаки КНДР на Южную Корею и Японию

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США допускают возможность атаки КНДР против Южной Кореи и Японии, заявил в среду высокопоставленный представитель Белого дома.
"Безусловно, ничто не лишено риска на 100%. И об этом можно сказать то же самое", — сказал представитель Белого дома.
Он также отметил, что "поэтому администрация США просит разведывательное сообщество предсказывать развитие событий и стараться смягчать риски".
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