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Трамп предложил масштабное снижение налогов

22:0626.04.2017
(обновлено: 22:36 26.04.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр финансов США Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон представили налоговую инициативу президента Дональда Трампа.

Нынешняя администрация США намерена массово снизить налог на прибыль компаний и подоходный налог на физлица в надежде, что оживление экономической активности приведет к росту налогооблагаемой базы и в результате не скажется на доходах бюджета.

Снижение корпоративного налога

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп предложил снизить налог на прибыль компаний более чем в два раза
План Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%, сообщил журналистам министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы снизим ставку до 15%", — сказал Мнучин.

По его словам, данный налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

Мнучин напомнил, что сейчас в США "самая сложно вычисляемая и неконкурентная ставка в мире".

Он также пообещал плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа, что, по его словам, приведет к возвращению в страну триллионов долларов, заработанных американскими компаниями в третьих странах. Однако глава минфина отказался сообщить, какой будет ставка такого налога. Он уточнил лишь, что администрация работает по этому вопросу с конгрессом.

По словам Мнучина, план по налоговой реформе предполагает, что экономика США "будет расти и создаст триллионы долларов дополнительной прибыли", что позволит сократить национальный долг США, который уже превысил 20 триллионов долларов.

Урезание подоходного налога

Для физических лиц Трамп предлагает сократить число налоговых категорий с семи до трех, заявил директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

"Мы намерены сократить налоги и упростить налоговое законодательство путем сокращения имеющихся семи ставок налогового обложения до трех — 10%, 25% и 35%. Мы намерены удвоить стандартные суммы дохода, не облагаемые индивидуальным подоходным налогом, так, что семейные пары не будут платить налоги на первый доход с 24 тысяч долларов (в год), который они заработали", — отметил Кон.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
В США рассказали о вероятном дефиците бюджета от налоговой реформы Трампа
По его словам, США создают "нулевую ставку налогового обложения для первых 24 тысяч долларов дохода, которые зарабатывает семейная пара".

Кроме того, Трамп намерен установить налоговые льготы для семей с детьми и удвоить возможный налоговый вычет для семейных пар. Помимо этого, Трамп намерен отменить то, что Кон назвал "налогом на смерть" — масштабное налогообложение, которое затрудняет передачу больших состояний по наследству. Кроме того, будет отменен альтернативный минимальный налог, который преимущественно затрагивал богатых.

Кон отметил широко признанный факт, что американская налоговая система очень запутана. Он добавил, что 90% налогоплательщиков приходится прибегать к помощи профессионалов, чтобы подготовить свою налоговую декларацию. По его словам, вместо единой формы отчетности у Налоговой службы США существует 199 различных форм подоходного налогообложения для физических лиц.

Перспективы инициативы

Республиканцы контролируют Белый дом и обе палаты конгресса, что теоретически позволяет им провести налоговую реформу в одиночку. Однако, как показали дебаты по здравоохранению, разногласия в партии порой слишком велики для того, чтобы продвигаться вперед. Кроме того, рост налоговых поступлений за счет резкого оживления экономики — это скорее вопрос веры, чем доказанный научный факт. Как в среде экономистов, так и среди политиков нет единства по этому вопросу. Сторонники этого метода ссылаются на "рейганомику" — снижение налогов в 80-е годы, которое сопровождалось долгим экономическим подъемом. Однако доподлинно неизвестно, было ли это следствием снижения налогов или благоприятной экономической конъюнктуры. Противники резкого снижения налогов сравнивают методы Рейгана и Трампа с заклинаниями культа вуду, утверждая, что никакого повышенного сбора налогов не предвидится, а федеральный бюджет рухнет под тяжестью накапливающегося дефицита.

Попытки вернуть в страну сотни миллиардов долларов, заработанных компаниями за рубежом, тоже не новы. Предыдущий президент Барак Обама предложил бизнесу налоговую амнистию и плоский налог на репатриацию прибыли, но эта инициатива провалилась в конгрессе.

Оппозиция в лице демократов тоже не собирается сидеть сложа руки. Выступая в целом против снижения налогов, демократы намерены устроить обструкцию любым подобным инициативам. Кроме того, они заявляют о возможном конфликте интересов в случае, если президент Трамп, в прошлом бизнесмен, получит дополнительный доход от собственной налоговой реформы.

Аргументы противников Трампа строятся в основном на догадках о доходах президента — свою налоговую декларацию Трамп так и не обнародовал. Однако из утекшей в прессу декларации Трампа 2005 года известно, что в тот год он при доходах свыше 150 миллионов долларов заплатил лишь 5,3 миллиона подоходного налога по эффективной ставке 4%. Львиная доля его налоговых выплат пришлась на плоский альтернативный минимальный налог — более 31 миллиона долларов. Если бы минимальный налог был отменен, это помогло бы и Трампу в числе других богатых налогоплательщиков.

Министр финансов Мнучин отказался в среду комментировать вопрос о возможном конфликте интересов. "Я ничего не знаю о налоговой ситуации президента", — сказал он.

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