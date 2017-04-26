Стивен Сигал попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение Крыма

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Данные американского актера Стивена Сигала, получившего в ноябре прошлого года российское гражданство, внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как отмечается на сайте, 65-летний Сигал попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма". Актер назван "пособником российских оккупантов и пророссийских террористов". На сайте приводятся фотографии посещения им Крыма.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой, и Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.