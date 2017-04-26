В Венесуэле на протестной акции ранили журналистку

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Журналистка газеты Nacional получила ранение в ходе освещения протестной акции в столице Венесуэлы Каракасе.

Как сообщает само издание, Аятоле Нуньес попала в голову граната со слезоточивым газом. О ее состоянии пока не сообщается.

В среду в Каракасе проходит очередная акция оппозиции. Из 26 пунктов города люди идут к зданию, где находится служба по защите народа. В районе Санта-Моника оппозиционеры уже столкнулись с силами правопорядка, один человек был ранен.

По последним данным генпрокуратуры Венесуэлы, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку с 4 апреля уже убиты 26 человек, 65 арестованы, а всего было задержано почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.